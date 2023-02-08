У Британії розповіли, коли почнуть навчати українських пілотів

У Британії розповіли, коли можуть початися навчання для українських пілотів.

Британія сподівається розпочати навчання для першої групи українських пілотів вже цієї весни.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми вважаємо правильним надати короткострокове обладнання, зокрема танки Challenger, додаткові гармати, засоби більшої дальності, які можуть допомогти виграти війну зараз, але ми також розглядаємо допомогу в середній і довгій перспективі, щоб гарантувати, що Україна має усі можливості", - зазначив речник прем'єр-міністра Британії.

Він зауважив, що країна хоче якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів, і додав, що британські літаки є "складними одиницями військової техніки".

Нагадаємо, після візиту президента Зеленського до Британії, прем'єр-міністр країни Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі Лондон може потенційно надати Україні.

Слід зазначити, що під час свого виступу в Вестмінстер-холі президент України Володимир Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".

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