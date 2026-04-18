В Сенате жестко раскритиковали решение Трампа: при чем здесь Путин

Демократы в Сенате Соединенных Штатов раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа из-за ослабления санкций в отношении нефти Российской Федерации.

Об этом стало известно из совместного заявления сенаторов ров Демократической партии, сообщает The Guardian.

В частности, демократы Чак Шумер от штата Нью-Йорк, Элизабет Уоррен из Массачусетса и Джин Шахин из Нью-Гэмпшира осудили эту «180-градусную смену курса» и назвал ее «позорной».

В заявлении сенаторы упомянули массированную атаку Владимира Путина на Украину ночью против 16 апреля, унесшей жизни 18 украинцев. Впрочем, подчеркнули американские политики, «реакцией администрации является очередное ослабление санкций против Кремля».

«Какой месседж направляет этот шаг? Не ошибайтесь, Путин был одним из самых больших бенефициаров войны президента Трампа против Ирана, поскольку доходы России от нефти в марте почти удвоились. Хватит уже», — говорится в заявлении членов Сената.

Они подчеркивают, что Трамп «должен перестать позволять Путину обманывать его». Они призывают Белый дом ввести дополнительные санкции против диктатора России, «который, очевидно, не испытывает достаточного давления со стороны этого президента».

Санкции против российской нефти

На днях в СМИ появилась информация, что США возобновили нефтяные санкции против России, но продлили исключения из ограничений для «Лукойла». Компания в дальнейшем имеет право работать вне РФ. Речь идет о розничных автозаправочных станциях компании — около 2 тысяч объектов в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Америке.

В то же время теперь стало известно, что США снова сняли санкции с российской нефти . Америка возобновила генеральную лицензию на покупку нефти из РФ, отгруженной на суда до 17 апреля.