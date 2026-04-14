Политика
99
1 мин

В Украины впервые достаточно оружия для защиты от ударов РФ — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины впервые в истории есть достаточный уровень вооружения, чтобы эффективно защищаться от российских атак.

Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство достигло исторического уровня оборонных способностей и в настоящее время способно противостоять российским ударам гораздо эффективнее, чем раньше.

Об этом он сказал в обращении по случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса.

По словам главы государства, впервые в истории у украинской армии и общества достаточно вооружения для защиты страны.

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем в предыдущие исторические периоды, в частности, в 2014 году и в ХХ веке. Он подчеркнул, что государство не только обороняется, но и способно наносить ответные удары по территории врага.

Президент также поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающих производство украинского оружия и систем защиты, и отметил их государственными наградами.

В своем обращении он подчеркнул, что развитие своей оборонной индустрии стало одним из ключевых факторов усиления безопасности страны и приближения победы.

Напомним, что Украина усиливает ПВО и дроны : Бельгия и Испания выделяют по €1 млрд и передадут F-16.

Украина согласовала с Бельгией и Испанией ключевые направления оборонного сотрудничества накануне заседания в формате Рамштайн.

99
