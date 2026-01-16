Вернется ли Тимошенко за решетку: Высший антикоррупционный суд решает судьбу депутата

Юлия Тимошенко

Сегодня, 16 января, Высший антикоррупционный суд начал заседание, на котором рассмотрит избрание меры пресечения главы парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«На многочисленные запросы представителей медиа информируем, что рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к народному депутату, руководителю депутатской фракции в Верховной Раде Украины запланировано на 16 января 2026 в 09:00», — говорится в сообщении.

Тем временем украинские СМИ со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру сообщили, что САП будет просить суд о залоге для Тимошенко в размере 50 миллионов гривен.

Юлия Тимошенко прибыла в суд и уже заявила, что «эту аудиодорожку сфальсифицировали. Это политический заказ». Свою вину Юлия Владимировна отрицает.

«Я считаю, что не существует события преступления, поэтому никаких мер не может быть. Потому что это все — то, что вы видите — это действо политического абсурда. И во время своего выступления я обязательно объясню это», — заверила она.

«Даже та мера пресечения, которую попросило это марионеточное НАБУ, а именно 50 млн грн залога, за отсутствующее преступление и еще мне браслет на шею, чтобы держать на коротком поводке — это уже говорит о том, что это политический заказ. Потому что нет никакой необходимости в таких залогах и таких ограничениях. Это все делается исключительно как большая пиар-акция. Я думаю, в процессе суда вы все это увидите. Я очень надеюсь, что судья сделает этот процесс публичным», — добавила Тимошенко.

Тимошенко и ее защита отказались отводить судью Дубаса: «Я доверяю вам и верю в справедливый суд и справедливое решение».

Суд объявил технический перерыв, пока защита Тимошенко знакомится с делом.

В чем обвиняют Тимошенко

Антикоррупционные органы подозревают народную депутат в предложении неправомерной выгоды коллегам по парламенту за голосование за определенные законопроекты.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Юлия Тимошенко официально отвергает все обвинения, считая дело давлением на оппозицию.

