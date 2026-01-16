Чи повернеться Тимошенко за ґрати: Вищий антикорупційний суд вирішує долю депутатки

Юлія Тимошенко

Реклама

Сьогодні, 16 січня, Вищий антикорупційний суд розпочав засідання, на якому розгляне обрання запобіжного заходу очільниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції у Верховній Раді України заплановано на 16 січня 2026 року о 09:00», — йдеться в повідомленні.

Тим часом, українські ЗМІ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру повідомили, що САП проситиме суд про заставу для Тимошенко в розмірі 50 мільйонів гривень.

Реклама

Юлія Тимошенко прибула до суду і вже заявила, що «цю аудіодоріжку сфальсифікували. Це політичне замовлення». Свою провину Юлія Володимирівна заперечує.

«Я вважаю, що не існує події злочину, тому ніяких запобіжних заходів не може бути. Тому що це все — те, що ви бачте, — це дійство політичного абсурду. І під час свого виступу я обов’язково це поясню», — запевнила вона.

«Навіть той запобіжний захід, який попросило це маріонеточне НАБУ, а саме 50 млн грн застави, за відсутній злочин і ще мені браслет на шию, щоб тримати на короткому повідку — це вже говорить про те, що це політичне замовлення. Тому що немає ніякої необхідності в таких заставах і в таких обмеженнях. Це все робиться виключно як велика піар-акція. Я думаю, в процесі суду ви все це побачите. Я дуже сподіваюся, що суддя зробить цей процес публічним», — додала Тимошенко.

Тимошенко та її захист відмовились відводити суддю Дубаса: «Я довіряю вам і вірю в справедливий суд і справедливе рішення».

Реклама

Наразі суд оголосив технічну перерву, поки захист Тимошенко знайомиться зі справою.

У чому звинувачують Тимошенко

Антикорупційні органи підозрюють народну депутатку у пропонуванні неправомірної вигоди колегам по парламенту за голосування за певні законопроєкти.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Юлія Тимошенко офіційно відкидає всі звинувачення, вважаючи справу тиском на опозицію.

Реклама