"Бавария" одолела "Байер" и вышла в финал Кубка Германии

"Бавария" / © Associated Press

"Бавария" обыграла "Байер" в полуфинальном матче Кубка Германии сезона-2025/26. Поединок на "Бай-Арене" в Леверкузене завершился со счетом 0:2 .

Подопечные Венсана Компани забили по голу в каждом из таймов. На 22-й минуте счет во встрече открыл Гарри Кейн.

В компенсированное ко второму тайму время, на 90+3-й минуте, мюнхенцы окончательно сняли вопрос о победителе благодаря точному удару Луиса Диаса.

Обзор матча "Байер" — "Бавария"

В финале турнира "Бавария" сразится за трофей с победителем второго полуфинала, в котором 23 апреля встретятся "Штутгарт" и "Фрайбург".

В прошлом сезоне обладателем Кубка Германии стал "Штутгарт", который в финале одержал победу над "Арминей".

Ранее сообщалось, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии и обновила рекорд.

Также мюнхенская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с французским ПСЖ. Другую путевку в финал самого престижного еврокубка разыграют мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".