"Баварія" здолала "Баєр" і вийшла до фіналу Кубка Німеччини

"Баварія" обіграла "Баєр" у півфінальному матчі Кубка Німеччини сезону-2025/26. Поєдинок на "Бай-Арені" у Леверкузені завершився з рахунком 0:2 .

Підопічні Венсана Компані забили по голу в кожному з таймів. На 22-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Гаррі Кейн.

У компенсований до другого тайму час, на 90+3-й хвилині, мюнхенці остаточно зняли питання щодо переможця завдяки влучному удару Луїса Діаса.

Огляд матчу "Баєр" — "Баварія"

Повну версію матчу дивіться на MEGOGO.

У фіналі турніру "Баварія" побореться за трофей з переможцем другого півфіналу, в якому 23 квітня зустрінуться "Штутгарт" і "Фрайбург".

Минулого сезону володарем Кубка Німеччини став "Штутгарт", який у фіналі здобув перемогу над "Армінією".

Раніше повідомлялося, що "Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини та оновила рекорд.

Також мюнхенська команда вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де позмагається з французьким ПСЖ. Іншу путівку до фіналу найпрестижнішого єврокубка розіграють мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".