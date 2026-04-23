ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

"Баварія" здолала "Баєр" і вийшла до фіналу Кубка Німеччини

У матчі за трофей мюнхенці позмагаються з переможцем пари "Штутгарт" — "Фрайбург".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

"Баварія" обіграла "Баєр" у півфінальному матчі Кубка Німеччини сезону-2025/26. Поєдинок на "Бай-Арені" у Леверкузені завершився з рахунком 0:2.

Підопічні Венсана Компані забили по голу в кожному з таймів. На 22-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Гаррі Кейн.

У компенсований до другого тайму час, на 90+3-й хвилині, мюнхенці остаточно зняли питання щодо переможця завдяки влучному удару Луїса Діаса.

Огляд матчу "Баєр" — "Баварія"

Повну версію матчу дивіться на MEGOGO.

У фіналі турніру "Баварія" побореться за трофей з переможцем другого півфіналу, в якому 23 квітня зустрінуться "Штутгарт" і "Фрайбург".

Минулого сезону володарем Кубка Німеччини став "Штутгарт", який у фіналі здобув перемогу над "Армінією".

Раніше повідомлялося, що "Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини та оновила рекорд.

Також мюнхенська команда вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де позмагається з французьким ПСЖ. Іншу путівку до фіналу найпрестижнішого єврокубка розіграють мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie