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Бельгия - Италия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

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Бельгия - Италия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

ТСН Проспорт

Текстовый репортаж поединка одних из главных претендентов на победу в турнире.

В пятницу, 2 июля, сборные Бельгии и Италии поборются за путевку в полуфинал Чемпионата Европы-2020.

Поединок состоится на стадионе "Арена Мюнхен" в одноименном немецком городе. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия - Италия. Победитель противостояния в полуфинале выйдет на триумфатора дуэли Швейцария Испания.

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  • Бельгия вышла в 1/8 финала с первого места в группе B. Команда Роберто Мартинеса разгромила Россию (3:0), обыграла Данию (2:1) и Финляндию (2:0). В 1/8 финала она выбила Португалию (1:0).
  • Италия пробилась в плей-офф с первого места группы A. Подопечные Роберто Манчини разгромили Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0) и оказались сильнее Уэльса (1:0). В 1/8 финала "Скуадра Адзурра" в дополнительное время выиграла у Австрии (2:1).