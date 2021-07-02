Бельгія - Італія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку одних з головних претендентів на перемогу в турнірі.

У п'ятницю, 2 липня, збірні Бельгії та Італії поборються за путівку до півфіналу Чемпіонату Європи-2020.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Мюнхен" в однойменному німецькому місті. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія - Італія. Переможець протистояння у півфіналі вийде на тріумфатора дуелі Швейцарія - Іспанія.

Бельгія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі B. Команда Роберто Мартінеса розгромила Росію ( 3:0 ), обіграла Данію ( 2:1 ) і Фінляндію ( 2:0 ). В 1/8 фіналу вона вибила Португалію ( 1:0 ).

розгромила ( ), обіграла ( ) і ( ). В 1/8 фіналу вона вибила ( ). Італія пробилася до плейоф з першого місця групи A. Підопічні Роберто Манчіні розгромили Туреччину (3:0) і Швейцарію (3:0) і виявилися сильнішими за Уельс (1:0). В 1/8 фіналу "Скуадра Адзурра" в додатковий час виграла у Австрії (2:1).

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