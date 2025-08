"Дай мне шанс": Паркер под легендарный хит оригинально вызвал Усика на бой (видео)

Джозеф Паркер / © Associated Press

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер оригинально вызвал на бой абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика.

Новозеландский боксер у себя в соцсетях опубликовал видеообращение к украинцу под легендарную песню группы a-ha "Take on Me".

"Давай, Усик. Дай мне шанс", – подписал видео Паркер, призвав украинца провести с ним поединок.

Отметим, что Джозеф уже не в первый раз креативно обращается к Усику. Ранее он вызвал Александра на бой романтическим клипом, снятым на пляже под песню Шанайи Твейн "You're Still The One".

Однако Усик выбрал поединок за абсолютное чемпионство против Даниеля Дюбуа. Перед реваншем Усик – Дюбуа новозеландец записал музыкальное видеообращение к украинцу и британцу под песню Джонни Кеша "Walk the Line".

Отметим, что Усику после победы в реванше над британцем Даниелем Дюбуа уже назначили обязательную защиту титула WBO против Паркера. Украинцу и новозеландцу дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, иначе будут назначены промоутерские торги.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы Усика над Дюбуа в реванше Паркер поднялся в ринг и вызвал украинца в бой. Александр ответил, что сейчас просто хочет отдохнуть.

Ранее сообщалось, что Паркер объяснил, что нужно делать в ринге для победы над Усиком.