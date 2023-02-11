Динамо – Силекс: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

В субботу, 11 февраля, киевское "Динамо" проведет свой седьмой поединок на зимнем сборе в Турции.

"Бело-синие" встретятся с северомакедонским "Силексом".

Товарищеский матч состоится на стадионе Mardan Sports Complex. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция спарринга между "Динамо" и "Силексом".

Ранее на турецких сборах команда Мирчи Луческу разгромно проиграла венскому "Рапиду" (0:4), уступила словенскому "Марибору" (0:2), сыграла вничью с австрийской "Аустрией Лустенау" (2:2), разгромила румынскую "Унирю Деж" (5:1), обыграла датский "Вайле" (2:0) и одолела северомакедонскую "Шкендию" (1:0).

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

Читайте также:

Зимнее межсезонье-2023: календарь и результаты спаррингов клубов УПЛ

В возрасте 46 лет умер бывший футболист "Динамо" и сборной Украины

Основной вратарь "Динамо" и сборной Украины перенес операцию: стали известны сроки восстановления