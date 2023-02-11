Динамо – Сілекс: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

У суботу, 11 лютого, київське "Динамо" проведе свій сьомий поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.

"Біло-сині" зустрінуться з північномакедонським "Сілексом".

Товариський матч відбудеться на стадіоні Mardan Sports Complex. Початок гри – о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція спарингу між "Динамо" та "Сілексом".

Раніше на турецьких зборах команда Мірчі Луческу розгромно програла віденському "Рапіду" (0:4), поступилася словенському "Марибору" (0:2), зіграла внічию з австрійською "Аустрією Лустенау" (2:2), розгромила румунську "Унірю Деж" (5:1), обіграла данський "Вайле" (2:0) та здолала північномакедонську "Шкендію" (1:0).

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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