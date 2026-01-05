- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 675
- Время на прочтение
- 1 мин
Еще один гранд АПЛ уволил главного тренера
"Манчестер Юнайтед" отправил в отставку Рубена Аморима.
"Манчестер Юнайтед" уволил Рубена Аморима с поста главного тренера команды.
Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".
Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера "манкунианцев" назначен Даррен Флетчер.
Аморим возглавлял МЮ с ноября 2024 года. Прошлый сезон манкунианский клуб завершил на 15-м месте в АПЛ.
В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" сейчас занимает шестую позицию в АПЛ, набрав 31 очко после 20 туров.
Последним матчем 40-летнего португальского специалиста во главе "красных дьяволов" стала ничья с "Лидсом" (1:1) в рамках 20-го тура АПЛ.
Следующий поединок "Манчестер Юнайтед" проведет в среду, 7 января, на выезде против "Бернли" в АПЛ.
Ранее сообщалось, что другой гранд АПЛ – "Челси" – уволил главного тренера Энцо Мареску.