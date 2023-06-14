ЛНЗ победил "Ингулец" и оформил исторический выход в УПЛ

Команда из Черкасс впервые будет играть в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Черкасский ЛНЗ обыграл петровский "Ингулец" в ответном матче плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2023/24. Поединок на "Черкассы-Арене" завершился со счетом 2:1 .

На 17-й минуте хозяев пол вывел вперед Антон Савин. На 30-й минуте ЛНЗ укрепил свое преимущество благодаря автоголу полузащитника "Ингульца" Андрея Коробенко.

В начале второго тайма гости сократили отставание усилиями Артема Ситало, но избежать поражения "Ингульцу" не удалось.

Отметим, что в первом матче команды не определили более сильнейшего (1:1). Таким образом, по сумме двух встреч ЛНЗ победил со счетом 3:2 .

Клуб из Черкасс впервые в истории будет играть в элитном дивизионе отечественного первенства. В то время как "Ингулец" вылетел в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что "Верес" сохранил место в УПЛ на следующий сезон. Ровенский клуб в ответном матче переходного плей-офф уничтожил запорожский МФК "Металлург" (6:1).

Напомним, по итогам прошлого сезона из УПЛ вылетели два худших клуба – "Львов" и "Металлист". Их места займут две лучшие команды Первой лиги – киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье".

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