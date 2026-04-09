Новый стадион "Динамо" в Бухаресте назовут в честь Мирчи Луческу

Мирча Луческу / © Associated Press

Новый стадион "Динамо" в Бухаресте будет назван в честь легендарного тренера Мирчи Луческу, который умер 7 апреля в возрасте 80 лет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Румынии Кетелин Предой, пишет Sport.ro.

Арена будет носить название "Стадион "Динамо" имени Мирчи Луческу".

"От имени Министерства внутренних дел, а также клуба "Динамо" Бухарест, всего сообщества большой семьи Министерства внутренних дел, я лично и коллеги из руководства Министерства, силовых структур и клуба "Динамо", выражаем уважение к человеку, совершенному профессионалу и патриоту Мирче Луческу, а также глубокое сожаление из-за его преждевременного ухода из этого мира. Великий Мирча Луческу совершил революцию в румынском футболе, профессии футбольного тренера и стал национальным достоянием, признанным во всем мире.

В знак уважения к тем замечательным вещам, которые великий Мирча Луческу принес в румынский футбол, в нашу страну, а также в мировой футбол, мы приняли решение начать юридические процедуры, чтобы назвать будущий стадион клуба "Динамо" — "Стадион "Динамо" имени Мирчи Луческу". Пусть покоится с миром и спокойствием великий Мирча Луческу", — сказал Предой.

Луческу выступал за "Динамо" Бухарест как игрок с 1963 по 1977 год и тренировал клуб с 1985 по 1990-й. Как игрок он выиграл с клубом шесть чемпионств и один раз Кубок Румынии, а в роли тренера — одно чемпионство и два Кубка страны.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров трогательно отреагировал на смерть Мирчи Луческу.