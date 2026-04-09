Новий стадіон "Динамо" у Бухаресті назвуть на честь Мірчі Луческу

Арена носитиме назву "Стадіон "Динамо" імені Мірчі Луческу".

Максим Приходько
Мірча Луческу

Мірча Луческу / © Associated Press

Новий стадіон "Динамо" у Бухаресті буде названий на честь легендарного тренера Мірчі Луческу, який помер 7 квітня у віці 80 років.

Про це повідомив міністр внутрішіх справ Румунії Кетелін Предою, пише Sport.ro.

Арена носитиме назву "Стадіон "Динамо" імені Мірчі Луческу".

"Від імені Міністерства внутрішніх справ, а також клубу "Динамо" Бухарест, усієї спільноти великої родини Міністерства внутрішніх справ, я особисто та колеги з керівництва Міністерства, силових структур і клубу "Динамо", висловлюємо повагу до людини, досконалого професіонала та патріота Мірчі Луческу, а також глибокий жаль через його передчасний відхід із цього світу. Великий Мірча Луческу зробив революцію в румунському футболі, професії футбольного тренера і став національним надбанням, визнаним у всьому світі.

На знак поваги до тих чудових речей, які великий Мірча Луческу приніс у румунський футбол, у нашу країну, а також у світовий футбол, ми ухвалили рішення розпочати юридичні процедури, щоб назвати майбутній стадіон клубу "Динамо" — "Стадіон "Динамо" імені Мірчі Луческу". Нехай спочиває з миром і спокоєм великий Мірча Луческу", — сказав Предою.

Луческу виступав за "Динамо" Бухарест як гравець від 1963 до 1977 року і тренував клуб від 1985 до 1990-го. Як гравець він виграв з клубом шість чемпіонств і один раз Кубок Румунії, а в ролі тренера — одне чемпіонство і два Кубки країни.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров зворушливо відреагував на смерть Мірчі Луческу.

