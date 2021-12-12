Праздничное селфи: Усик поздравил Ломаченко после победы над Комми

Александр поддерживал Василия на арене в Нью-Йорке.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поздравил своего близкого друга и кума Василия Ломаченко с победой над ганцем Ричардом Комми в бою за титул WBO Inter-Continental

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После боя Усик выложил у себя в Instagram совместное фото с Ломаченко и написал: "Брат! Слава Богу за все, с победой!"

"Комми - хороший боксер. После победы Василия я чувствую себя прекрасно. Это большой праздник", - сказал Усик в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

Ломаченко победил Комми единогласным судейским решением - 117:110, 119:108, 119:108. В седьмом раунде Ломаченко отправил африканца в нокдаун, но пожалел оппонента и благородно не стал его добивать.

После боя 34-летний африканец отправился в больницу, где пройдет медицинское обследование.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко заподозрили в измене. Василий в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.

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