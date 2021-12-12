Святкове селфі: Усик привітав Ломаченка після перемоги над Коммі

Олександр підтримував Василя на арені в Нью-Йорку.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик привітав свого близького друга та кума Василя Ломаченка з перемогою над ганцем Річардом Коммі в бою за титул WBO Inter-Continental

Дивіться також: Ломаченко - Коммі: найкращі моменти бою (відео)

Після бою Усик виклав у себе в Instagram спільне фото з Ломаченком і написав: "Брате! Слава Богу за все, з перемогою!"

"Коммі - хороший боксер. Після перемоги Василя я почуваюся чудово. Це велике свято", - сказав Усик в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним суддівським рішенням - 117:110, 119:108, 119:108. У сьомому раунді Ломаченко відправив африканця до нокдауну, але пошкодував опонента і шляхетно не став його добивати.

Після бою 34-річний африканець вирушив до лікарні, де пройде медичне обстеження.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченка запідозрили в зраді. Василь у ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

Читайте також:

"Поїду куди завгодно": перші слова Ломаченка після яскравого тріумфу над "Термінатором"

"Черговий космічний бій від Ломаченка": реакція соцмереж на нищівну перемогу українця над Коммі

Тотальне знищення: статистичні підсумки бою Ломаченко - Коммі