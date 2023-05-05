Свитолина одержала третью победу подряд и вышла в полуфинал турнира во Франции

Элина впервые с августа 2021 года сразится за выход в финал на турнире WTA.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA 125 во французском Сен-Мало.

В четвертьфинале 28-летняя уроженка Одессы за два сета обыграла француженку Леолью Жанжан – 6:3, 6:1.

Матч продолжался 59 минут. Украинка 5 раз подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 5/8 брейкпойнтов.

Для Свитолиной это третья подряд победа Ранее на соревнованиях в Сен-Мало она обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил и победила бельгийку Исалин Бонавентюр.

Отметим, что Элина вышла в полуфинал турнира WTA впервые с августа 2021 года. До этого последний раз украинке это удавалось на турнире в Чикаго (США).

В полуфинале Свитолина сыграет с американкой Слоан Стивенс. Этот поединок состоится в субботу, 6 мая.

Ранее сообщалось, что Элина отказалась пожать руку сопернице из Беларуси после матча первого круга турнира WTA1000 в Мадриде.

Напомним, в начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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