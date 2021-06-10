УЕФА объяснил, почему запретил "Героям слава" на форме сборной Украины для Евро-2020

В организации заявили, что лозунг является политическим и имеет исторический и милитаристский подтекст.

Европейский футбольный союз (УЕФА) прокомментировал свой запрет лозунга "Героям слава" на форме, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.

В организации ответили на запрос Tribuna.com, назвав причины, почему "сине-желтые" должны убрать с формы патриотическую надпись.

"УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган "Героям слава", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а позже и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст. Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА", - сообщили в УЕФА.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не хочет убирать лозунг "Героям слава" с формы сборной Украины и ведет переговоры с УЕФА о том, чтобы оставить его.

ТСН обратилась за разъяснениями в Украинскую ассоциацию по футболу - там хоть и заявление УЕФА не опровергают, от комментариев воздерживаются - мол, сейчас ведут с УЕФА переговоры, чтобы форма украинских спортсменов осталась без изменений.

Как писал ТСН Проспорт, в Госдуме РФ эмоционально отреагировали на решение УЕФА убрать с формы Украины надпись "Героям слава".

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Associated Press

Associated Press

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Напомним:

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение у страны-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

новую экипировку сборной Украины, однако , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина".

посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина". Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.

российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми. В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

Почему новую форму украинской сборной по футболу хотят запретить в РФ - "Секретные материалы"

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