"Усика ограбили": Уайлдер отреагировал на победу украинца над Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Американец считает, что судья лишил украинского боксера досрочного триумфа. По его мнению, в девятом раунде рефери должен был остановить бой и зафиксировать технический нокаут, а не отсчитывать нокдаун "Цыганскому королю", который повис на канатах после длительной серии ударов от Усика.

"Я считаю, что это был отличный бой. Я занимал выжидательную позицию, я не знал, кто победит. Я всегда думал, что здесь вопрос в том, какой пес и как укусит в бою. Укус Александра оказался сильнее укуса Фюри.

Я думаю, что в девятом раунде Усика ограбили, лишив его нокаута. Фьюри сделали подарок, но в итоге Усик победил. Большие поздравления ему от меня. Я желаю ему в дальнейшем только всего наилучшего", – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Ранее сообщалось, что Фьюри официально активировал опцию о реванше с Усиком. По словам промоутера Боба Арума, второй бой между украинцем и британцем состоится в конце 2024-го или в начале 2025 года в Эр-Рияде.

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