В УАФ вынесли вердикт по отмененному голу Пономаренко в матче "Динамо" — "Карпаты"

Матвей Пономаренко, "Динамо" — "Карпаты" / © ФК Динамо Киев

Консультант по арбитражу Комитета арбитров УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод с отмененным голом форварда киевского "Динамо" Матвея Пономаренко в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против львовских "Карпат".

Пономаренко забил мяч на 80-й минуте поединка, но главный арбитр встречи Дмитрий Панчишин после просмотра видеоповтора (VAR) отменил взятие ворот из-за якобы фола нападающего "бело-синих" против голкипера "львов" Назара Домчака.

По мнению Риццоли, рефери должен был засчитать гол Пономаренко. Более того, не было никаких причин звать арбитра для просмотра видеоповтора.

"После сейва вратаря "Карпат" мяч отскочил в сторону нападающего "Динамо", который первым успел к нему. Голкипер с небольшой задержкой также вступил в борьбу, но форвард коснулся мяча раньше, чем тот зафиксировал его в руках.

В этом эпизоде нет неосторожного фола, поэтому арбитр обоснованно разрешил продолжить игру, после чего был забит гол.

VAR не имел четких доказательств того, что вратарь установил контроль над мячом, поэтому оснований для пересмотра не было. Даже в случае пересмотра решение на поле следовало бы оставить без изменений", — пояснил Риццоли.

Отметим, что Пономаренко не доиграл матч до конца — на 90+4-й минуте 20-летний нападающий получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Матч "Динамо" — "Карпаты" завершился сенсационным поражением киевлян со счетом 0:1. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил форвард "львов" Бабукар Фал.

В настоящее время "Динамо" (41 балл) занимает четвертое место в таблице УПЛ. "Карпаты" (29 очков) находятся на девятой позиции.

В следующем туре "бело-синие" сыграют с "Металлистом 1925", а "зелено-белые" примут "Александрию". Оба матча состоятся в субботу, 11 апреля.