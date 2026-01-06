Блэкаут в Берлине: как немцы живут без света и как их спасают украинцы (фото, видео)

Блэкаут в Берлине / © Getty Images

Масштабный блэкаут охватил юго-запад Берлина из-за умышленного поджога критической инфраструктуры. Десятки тысяч горожан оказались в энергетической ловушке. В городе развернули пункты обогрева, а украинцы открыли «Пункт незламности».

Все о блэкауте в Берлине, его причинах и жизни города с отключениями света читайте на ТСН.ua.

На юго-западе Берлина 3 января десятки тысяч жителей оказались без электроэнергии. Зимняя ночь с температурой, приближающейся к нулю, стала серьезным испытанием для жителей столицы Германии. Тысячи семей были вынуждены ночевать у знакомых или искать тепла в аварийных пунктах из-за отсутствия света и отопления.

Масштаб отключений света в Берлине

Сначала электроснабжение исчезло у 45 тыс. домохозяйств и 2200 компаний в районах Николасзее, Целендорф, Ваннзее и Лихтерфельде. К ночи 4 января энергетикам удалось частично стабилизировать ситуацию и вернуть свет примерно для 7000 потребителей. По состоянию на тот день 38 тыс. домохозяйств и более 2000 коммерческих клиентов все еще были отключены от сети.

При обычных условиях замена таких высоковольтных кабелей длится около пяти недель, однако сейчас специалисты пытаются создать временное решение в значительно более сжатые сроки.

Оператор сети Stromnetz Berlin сообщает, что полностью восстановить электроснабжение удастся не раньше второй половины четверга, 8 января.

Берлин без света / © Getty Images

Блэкаут в Берлине — это диверсия

Авария произошла рано утром 3 января — загорелась кабельная перемычка над Тельтов-каналом, которая обеспечивает питание электростанции Лихтерфельде. В результате пожара были повреждены ключевые магистральные линии. Полиция расследует происшествие как поджог.

«Службе государственной безопасности, которая отвечает за политические преступления, поступило письмо с признанием, подлинность которого сейчас проверяется», — сообщили правоохранители.

В офисе сенатора по вопросам экономики Франциски Гиффай подтвердили, что власти рассматривают инцидент как «преднамеренный акт».

Как проинформировало 6 января DW, ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная группа Vulkan, заявив, что целью была «ископаемая энергетика». По информации Tagesspiegel, группа описала свой поступок как «действие в интересах общества», заявив, что поджог был направлен против «жадности к энергии» и растущего влияния технологических компаний.

Полиция считает заявление достоверным. Vulkan ранее устроила диверсию в Бранденбурге, подожгла линию электропередач возле завода Tesla в марте 2024 года.

Бургомистр Вегнер и сенатор по внутренним делам Ирис Шпрангер назвали поджог терроризмом. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт также отметил, что это была целенаправленная спланированная атака.

Оператор электросетей Stromnetz Berlin отметил, что события 3 января имеют признаки политически мотивированной диверсии, подобной сентябрьской атаке 2025 года на юго-востоке города. В тот раз на восстановление питания понадобилось двое суток, а саму аварию журналисты окрестили самым масштабным блэкаутом немецкой столицы за последнюю четверть века.

Как Берлин живет без света

Отсутствие электроэнергии вызвало целый ряд осложнений. Большинство систем отопления — даже газовых — не работают без электричества, ведь требуют питания для насосов и систем управления. Пострадало и централизованное теплоснабжение.

Много магазинов и супермаркетов были вынуждены закрыться, а правоохранители предупредили о возможных перебоях в работе мобильной и стационарной связи.

Городские власти открыли пункты обогрева в церквях и административных зданиях, где жители могут согреться, зарядить телефоны и получить горячие напитки. Экстренные пункты помощи также обустроили при религиозных, молодежных и спортивных центрах. В темных районах усилено патрулирование полиции и установлены дополнительные световые вышки для повышения безопасности.

Как сообщили местные чиновники, больницы и учреждения ухода получили аварийные генераторы питания.

Пункт помощи районного управления Штеглиц-Целендорф во время отключения электроэнергии в Берлине / © Getty Images

Много пожилых людей или больных не могут добраться до центров обогрева, ведь лифты в их многоэтажках не работают, а в квартирах становится все холоднее.

«В обычных домах живет множество людей старшего возраста. Например, на 12 этаже. А лифт не работает. Интернета нет. Телефон разрядился. Что делать одинокой женщине 87 лет?», — описала ситуацию в Берлине британская блогерша Карина Кокрелл-Ферре.

Спасательные службы призывают жителей Берлина осторожно пользоваться альтернативными источниками тепла и освещения и советуют отдавать предпочтение фонарикам как более безопасной альтернативе свечам.

Неизбежным было сравнение с Украиной, которая уже четвертый год страдает от российских атак по энергетике.

«Должна сказать, что меня это очень поразило. Теперь мы понимаем, через что приходится проходить бедным украинцам. Я сейчас расплачусь… Теперь мы на своем собственном тяжелом опыте это понимаем. И если вы живете в одиночестве, с таким очень трудно справиться», — сказала агентству Reuters одна из жительниц Берлина, которая осталась без электричества.

Ситуация со светом в Берлине сейчас

По информации DW, по состоянию на утро 6 января на юго-западе Берлина без электроснабжения остаются около 25,5 тыс. домохозяйств и 1200 компаний.

Свет уже вернули на все три пораженные станции городской электрички — Mexikoplatz, Nikolassee и Wannsee. В то же время около 20 школ в юго-западных районах столицы и дальше не работают. Для поддержки критической инфраструктуры задействовано около 35 мощных аварийных генераторов.

Аварийно-восстановительные работы в районах Целендорф, Николасзее и Ваннзее продлятся как минимум до вечера 8 января.

Украинцы организовали в Берлине «Пункт незламности»

Украинские беженцы, которые сейчас живут в Берлине, организовали для жителей района «Пункт незламности», чтобы помочь людям справиться с последствиями блэкаута.

Представительница украинской общины в комитете по вопросам миграции и интеграции при районной администрации Оксана Орел переехала в Берлин вместе с дочерью после начала полномасштабного вторжения России. Совместно с другими украинцами она основала центр AdlerA e.V., который занимается поддержкой и адаптацией мигрантов из Украины. После аварийного обесточивания центр также начал выполнять функцию «Пункта незламности» для жителей района.

Помещение центра подключено к альтернативной линии электроснабжения, поэтому свет здесь есть и можно пользоваться бытовыми приборами.

«К нам приходят люди из многоквартирных домов, у которых не работают плиты и бойлеры. Они не могут даже заварить чай. Мы предложили приносить термосы и брать кипяток домой», — рассказала Оксана.

Люди заряжают свои телефоны в импровизированном пункте помощи Немецкого Красного Креста в местном баскетбольном зале / © Getty Images

Она отметила, что инициатива имеет целью не только отблагодарить местных жителей за поддержку украинцев, но и поделиться собственным опытом жизни во время отключений электроэнергии.

«Мы говорим: «Ничего страшного, что на несколько дней выключили свет — в Украине тоже бывают такие ситуации. Все наладится». Этот опыт очень полезен», — рассказала беженка.

По ее словам, для многих немцев внезапное обесточивание стало серьезным испытанием, ведь обычно о плановых отключениях сообщают заранее.

«Люди были напуганы. Я слышала, как кто-то говорил: „Мы думали, что на нас напали россияне. Мы думали, что война пришла сюда“, — рассказала Оксана.

Реакция немцев на обесточивание Берлина

Масштабное отключение света в Берлине спровоцировало волну дискуссий в социальных сетях. Пользователи преимущественно выражают недовольство из-за того, что немецкая столица оказалась беззащитной перед подобными инцидентами.

«Была ли защищена критическая инфраструктура? Почему нет резервного электроснабжения? Почему электросети отдельных районов города не соединены между собой? Привет из темного юго-запада Берлина!» — такие вопросы задает один из читателей издания rbb24.

Некоторые из авторов акцентируют на том, что государство «тратит деньги на весь мир», игнорируя собственные внутренние уязвимости.

Многие прогнозируют, что блэкауты станут новой нормой.

«Как же все это нестабильно; нам, видимо, придется привыкнуть к таким ситуациям», — отмечают в Facebook.

А другая пользовательница коротко резюмирует: «Странный новый мир».

До выяснения официальных причин аварии жители активно обсуждали версии о внешнем вмешательстве.

«Возможно, с этим блэкаутом (немцы — ред.) начнут задумываться, что война ближе, чем хочется, и если на этот раз это не россияне, то в следующий раз могут быть они», — сказала изданию «BBC News Украина» жительница Берлина Оксана.

Она призвала немцев осознать реальность и готовиться к подобным кризисам. Женщина добавила — может пришло время проснуться и начать готовиться на случаи блэкаутов.

К слову, в апреле 2025 года из-за «редкого атмосферного явления» Испанию и Португалию охватил масштабный блэкаут, парализовавший транспорт и связь. В Мадриде остановили поезда и эвакуировали метро, а в основных аэропортах региона произошли серьезные сбои. В Лиссабоне пассажиров призвали покинуть аэропорт из-за хаоса, а в Барселоне системы регистрации длительное время оставались неисправными.