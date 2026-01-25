Часы Судного дня будут обновлены: приблизилось ли человечество к самоуничтожению

Ядерная война / © Pixabay

Символические Часы Судного дня, стрелки которых приближаются к полуночи, если человечество движется к самоуничтожению, будут обновлены во вторник, 27 января. Существует большая вероятность, что в этом году расстояние до цифры 12 еще больше сократится. Сейчас часы остановились на отметке 89 секунд до полуночи.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Часы Судного дня были созданы в начале Холодной войны, в 1947 году, для отслеживания риска ядерного конфликта между Советским Союзом и США, однако сейчас мир сталкивается с гораздо более разнообразным спектром угроз.

Эксперты утверждают, что изменения в мировом политическом порядке, быстрое развитие искусственного интеллекта и угроза изменения климата делают «неизбежным» перевод стрелок часов вперед.

Бюллетень ученых-атомщиков (BAS), который решает, как настраивать стрелки, покажет нынешнее время в прямой трансляции, которая начнется в 15:00 по Гринвичу во вторник, 27 февраля.

Угроза ядерной войны

Руководитель отдела политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре считает, что часы могут быть переведены по крайней мере на одну секунду.

«Наше наибольшее беспокойство вызывает экзистенциальная угроза, которую представляют более 12 000 единиц ядерного оружия, имеющихся в мире сегодня», -сказала она.

Эксперт утверждает, что в 2025 году ядерное оружие представляло «экзистенциальную угрозу» для выживания мира, в частности из-за конфликта между ядерными державами — Индией и Пакистаном.

«Риск использования ядерного оружия был экзистенциальной угрозой в течение 80 лет, но за последний год он вырос из-за стремительного роста инвестиций в ядерное оружие, все более угрожающей ядерной риторики и действий, а также применения искусственного интеллекта в военных», добавила Сандерс-Закре.

Доктор С. Дж. Бирд, исследователь Центра изучения экзистенциального риска Кембриджского университета высказал мнение, что часы следует перевести аж на девять секунд вперед.

«Лично я уже не так волнуюсь по поводу использования ядерного оружия в локальной войне, как в Украине, но я больше, чем когда-либо, волнуюсь по поводу прямого ядерного конфликта между мировыми сверхдержавами», — отметил он.

По словам эксперта, прежний мировой порядок сейчас полностью распался и человечество находится в многополярной реальности, где все страны вынуждены выбирать сторону между авторитарными сильными людьми.

Хамза Чаудри, руководитель отдела искусственного интеллекта и национальной безопасности Института будущей жизни, предполагает перевод Часов Судного дня на пять-десять секунд вперед.

«Впервые с начала Холодной войны не будет двустороннего договора о контроле над вооружениями, который бы ограничивал стратегические арсеналы США и России. Хотя президент Трамп выражал заинтересованность в переговорах, по состоянию на сегодняшний день конкретного прогресса не достигнуто. Это свидетельствует о фундаментальном провале архитектуры контроля над ядерными вооружениями», — подчеркнул он.

Чаудри также назвал среди рисков эскалации использование Россией ракеты «Орешник», которая ранее использовалась исключительно для ядерных боеголовок, и на атаки Украиной российских стратегических бомбардировщиков на авиабазе «Оленья».

Опасность от ИИ и изменения климата

Кроме ядерной войны, эксперты также предупреждают об опасности от искусственного интеллекта и изменения климата, которая может приблизить Часы Судного дня к полуночи.

Доктор Бирд предполагает, что это будет первый год, когда искусственному интеллекту «предоставляется равный рейтинг ядерному оружию».

По его словам, недавние объявления о том, что крупные военные будут интегрировать искусственный интеллект в системы принятия решений, создают риск того, что конфликт может эскалировать быстрее, чем люди смогут его контролировать.

Также появляется все больше доказательств того, что искусственный интеллект увеличивает риск уничтожения с помощью биологического оружия, передавая инструменты для создания вирусов и белков в руки негосударственных организаций.

Профессор Эндрю Шеперд, климатолог из Университета Нортумбрии, отметил, что прошлый год стал еще одним годом климатических экстремумов для нашего климата.

По его словам, в холодных частях нашей планеты самыми заметными изменениями являются возвращение к быстрой потере льда в Гренландии и продолжение быстрого уменьшения морского льда в Южном океане.

«Эти изменения имеют последствия, которые ощущаем все мы, поскольку они приводят к повышению уровня моря и глобальному потеплению из-за снижения планетарного альбедо», — подчеркнул он, добавив, что не удивится, когда увидит, что Часы Судного дня еще больше приблизились к полуночи.

Напомним, в конце 2025 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, чториск ядерного конфликта с США не устранен