Детям до 15 лет могут запретить соцсети: это поддержал премьер

Дети-пользователи соцсетей / © pexels.com

Реклама

Правительство Чехии рассматривает радикальные меры по защите подростков в цифровом пространстве. Премьер-министр Андрей Бабиш выступил за полное ограничение доступа к соцсетям для лиц младше 15 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Бабиш 8 февраля выразил поддержку идеи запрета доступа к социальным сетям для детей до 15 лет, отметив, что подобные инициативы все активнее обсуждаются в странах Европы.

Реклама

Ряд государств, в частности Испания, Греция, Великобритания и Франция, сейчас анализируют возможность ужесточения правил пользования соцсетями из-за беспокойства их потенциальным вредным воздействием на детей.

«Я поддерживаю эту идею, ведь известные мне эксперты утверждают, что это чрезвычайно вредно для детей. Мы должны защищать наших детей», — сказал Бабиш в своем регулярном видеообращении, не приводя дополнительных деталей.

Впоследствии первый вице-премьер-министр Карел Гавличек сообщил, что правительство серьезно рассматривает возможность вынесения такой инициативы на законодательный уровень. По его словам, в случае положительного решения соответствующий законопроект может быть подан уже в этом году.

Почему в Европе за ограничение соцсетей для детей?

Ранее Испания и Греция выступили с предложениями ограничить пользование социальными сетями среди подростков на фоне роста критики в Европе в отношении технологий, которые, по мнению некоторых специалистов, разрабатываются с учетом механизмов формирования зависимости.

Реклама

В целом правительства и регуляторные органы в разных странах мира все активнее исследуют влияние экранного времени на развитие детей и их психическое здоровье.

Напомним, в декабре 2025 года в Австралии официально вступил в силу запрет на соцсети для подростков до 16 лет, что заставило техгигантов вроде Facebook, TikTok и YouTube массово удалять аккаунты под угрозой штрафов до 49,5 млн долл. Несмотря на внедрение систем верификации лица и проверок через сервис k-ID, закон сталкивается с техническими трудностями и попытками обхода через VPN.