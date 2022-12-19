"Директор колхоза, который разводит РФ": эксперт объяснил, чего на самом деле хочет Лукашенко от Путина

Российский диктатор Владимир Путин принял решение лично лететь в Беларусь, что заставит самопровозглашенного президента Александра Лукашенко вступить в войну против Украины. Однако Лукашенко всячески пытается избежать этого, ведь вступление в войну ему очень невыгодно.

Об этом заявил экс-разведчик, бывший сотрудник КГБ СССР Сергей Жирнов, передает "Апостроф".

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По его словам, Лукашенко прикидывается союзником Путина, однако на самом деле самопровозглашенный президент Беларуси "хитрый директор колхоза, который 20 лет "разводит" Россию и ее диктатора.

"Путин хочет втянуть его в открытую войну, чтобы белорусы также воевали с Украиной. Только ради этого он едет в Минск, но Лукашенко будет крутиться до последнего, понимая, что не стоит выдавать оружие белорусам", — прокомментировал он.

Жирнов подчеркнул, что Лукашенко визит Путина не нужен и не выгоден. Экс-разведчик подтвердил распространенную ранее в российских телеграмм-каналах информацию о том, что Лукашенко пытался избежать встречи с Путиным, ссылаясь на грипп, однако глава Кремля не поверил и все равно улетел в Беларусь.

"Они (РФ – Ред.) проигрывают информационную войну в старьях. Президент Зеленский ездил в Херсон и Лиман после их деоккупации, он постоянно общается непосредственно с военными, а Путин постоянно сидит в бункере и редко из него вылезает. Чем дольше Путин, Шойгу и Герасимов будут продолжать эти пропагандистские идиотства, тем в политическом плане выгоднее Украине", – подытожил эксперт.

Что известно о визите Путина в Белоруссию

Напомним, что сегодня, 19 декабря, впервые с 2019 года российский диктатор Путин приехал с визитом в Минск. Самолет диктатора РФ сопровождали истребители. Для конспирации в воздух были подняты еще три российских правительственных борта. Также в Минск приехали российские министр обороны Шойгу и иностранных дел Лавров.

Еще при выходе из самолета на трапе с Путиным произошел конфуз — он не заметил последнюю ступеньку и перепрыгнул ее. В свою очередь, белорусский диктатор подарил президенту РФ букет цветов.

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