"Доедает запасы риса и макарон": у свергнутого президента Нигера заканчивается еда

По словам дочери президента африканского государства, где произошел военный переворот, ее отец похудел на 5 килограммов за две недели.

Мировое сообщество обеспокоено состоянием 63-летнего президента Нигера Мохаммеда Базума, которого уже более двух недель после военного переворота хунта удерживает под домашним арестом в президентской резиденции вместе с супругой и сыном. ООН и ЕС заявили об "ухудшении условий" содержания, поскольку пленникам отказывают в электричестве, продуктах питания и медицинской помощи.

В интервью The Guardian 34-летняя дочь президента Зазия Базум, которую государственный переворот застал в отпуске во Франции, подтвердила, что ее семье практически нечего есть.

“Они больше не могут пользоваться едой, которая была у них в холодильнике. У них нет мяса или свежих овощей, остались только такие продукты, как рис и макароны. Это все, что они сейчас едят, и это небезопасно для их здоровья. У них даже нет чистой воды для питья, а газ для приготовления пищи скоро кончится. Не представляю, чем они будут дальше питаться, ведь к ним никого не пускают”, — рассказала она журналистам.

По словам дочери президента, ее отец и мать похудели каждый примерно на пять кг, а 22-летний брат Салем, которого содержат вместе с родителями, – на 10 кг.

“Состояние моей семьи очень тяжелое. Они остаются в темноте, в доме очень жарко. Они даже не могут выйти на улицу. На отца давят, чтобы он подписал заявление об отставке. Это настоящая пытка”, — утверждает Зазия Базум.

Дочь политика сомневается, что военные мятежники освободят ее отца.

“Возможно, они отпустят моего брата и мать, но я не думаю, что они отпустят моего отца. Они знают, что если они отпустят его, то найдутся люди, которые поддержат его”, — сказала Зазия Базум.

Что происходит в Нигере

В Нигере 26 июля бойцы нацгвардии устроили государственный переворот: заблокировали президента страны Мохаммеда Базума в его резиденции и заявили о свержении его власти.

28 июля генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера.

30 июля в Нигере тысячи поклонников хунты устроили марш по улицам столицы в посольство Франции, размахивая флагами России и скандируя имя ее президента Владимира Путина.

Президент Нигера Мохамед Базум призвал мир помочь восстановить конституционный порядок в государстве. Происходящие в стране события он назвал "ключевым моментом истории".

Региональный блок ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) объявил о возможной военной интервенции в Нигер, чтобы восстановить конституционный порядок.

Хунта Нигеру отвергла любые попытки дипломатического решения проблемы, а сами ставшие жертвами военных переворотов и возглавляемые генералами соседние Мали и Буркина-Фасо объявили, что поддерживают новую администрацию в Ниамее и будут бороться вместе с ней, если будет иностранное вмешательство.

Военные в Нигере, захватившие власть в стране, также вернулись за поддержкой в российский ЧВК "Вагнер".

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