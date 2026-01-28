"Доктор Смерть" Ничке создал "капсулу самоубийцы" для пар: как она работает

Филипп Ничке / © Getty Images

Создатель противоречивой «капсулы для самоубийства» Филипп Ничке представил новую функцию, но некоторые люди выразили обеспокоенность последним технологическим достижением.

Об этом пишет Daily Mail.

Капсула Sarco Pod, также известная как «капсула самоубийцы», была изобретена Ничке, основателем компании Exit International, который проводит кампанию по предоставлению людям возможности самостоятельно решать, когда закончить свою жизнь.

Капсула работает следующим образом: по нажатию кнопки она наполняется азотом, что приводит к обмороку в течение нескольких минут.

Впервые изобретение было использовано в 2024 году в Швейцарии 64-летней американкой, хотя в результате несколько человек были арестованы.

Капсула самоубийцы

Сейчас Ничке рассказал о некоторых новых функциях капсулы, объяснив, что к ней проявляют интерес пары, которые хотели бы умереть вместе.

Большая машина, названная Double Dutch Sarco, позволит парам умереть одновременно.

Ничке сообщил, что «большинство деталей для капсулы уже напечатано», и что дизайнер в Роттердаме сейчас занимается сборкой деталей.

"Он упорно работает над этим", - сказал он. «Мы ожидаем, что через несколько месяцев все будет готово».

Внутри капсулы могут разместиться два человека, а внутри устройства будут установлены две кнопки.

Обе кнопки нужно нажать одновременно – если нажмет только один человек, устройство не сработает.

"Если они оба хотят умереть, они должны умереть вместе, и они должны нажать кнопки одновременно", - добавил он.

Кроме двойной капсулы, Ничке стремится внедрить искусственный интеллект в капсулы, чтобы определить, кому можно позволить пользоваться машиной.

Ничке сказал NBC News: «Мы считаем, что программное обеспечение справится с этой задачей лучше психиатра. Вы можете отвести одного и того же человека к нескольким разным психиатрам и получить три разных ответа относительно того, имеет ли он психическую дееспособность».

Ничке предложил использовать бота с искусственным интеллектом для оценки пациентов. Если они проходят тест, им выдают четырехзначный код, включающий капсулу на 24 часа, в течение которых они могут решить, продолжать ли процедуру.

Однако люди выразили обеспокоенность, и многие из них комментировали опасность использования ИИ для принятия таких решений.

Один из них написал: «Это, пожалуй, одна из самых плохих вещей, которые можно себе представить. ИИ, который постоянно галлюцинирует и даже не может подсказать мне какие батарейки нужно вставить в пульт дистанционного управления, будет проводить тест на психическое здоровье? Это еще мягко сказано».

Другой добавил: «Это зло, почему это вообще существует?».

А третий поделился: «Совершенно нет. Мы же не хотим, чтобы искусственный интеллект заменил псевдонаучных психиатров, не правда ли?».

Напомним, ранее Филипп Ничке представил новое устройство для ассистированного самоубийства в форме специального воротника.