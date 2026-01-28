"Доктор Смерть" Нічке створив "капсулу самогубця" для пар: як вона працює

Філіп Нічке / © Getty Images

Творець суперечливої «капсули для самогубства» Філіп Нічке представив нову функцію, але деякі люди висловили занепокоєння щодо останнього технологічного досягнення.

Про це пише Daily Mail.

Капсула Sarco Pod, також відома як «капсула самогубця», була винайдена Нічке, засновником компанії Exit International, який проводить кампанію за надання людям можливості самостійно вирішувати, коли закінчити своє життя.

Капсула працює таким чином: після натискання кнопки вона наповнюється азотом, що призводить до непритомності протягом декількох хвилин.

Вперше винахід було використано 2024 року в Швейцарії 64-річною американкою, хоча в результаті цього декілька людей було заарештовано.

Капсула самогубця

Зараз Нічке розповів про деякі нові функції капсули, пояснивши, що до неї виявляють інтерес пари, які хотіли б померти разом.

Більша машина, названа Double Dutch Sarco, дозволить парам померти одночасно.

Нічке повідомив виданню, що «більшість деталей для капсули вже надруковано», і що дизайнер у Роттердамі зараз займається складанням деталей.

«Він наполегливо працює над цим», — сказав він. «Ми очікуємо, що за декілька місяців все буде готово».

Усередині капсули зможуть розміститися дві людини, а всередині пристрою будуть встановлені дві кнопки.

Обидві кнопки потрібно натиснути одночасно — якщо натисне лише одна людина, пристрій не спрацює.

«Якщо вони обоє хочуть померти, вони повинні померти разом, і вони повинні натиснути кнопки одночасно», — додав він.

Окрім подвійної капсули, Нічке прагне впровадити штучний інтелект у капсули, щоб визначити, чи можна комусь дозволити користуватися машиною.

Нічке сказав NBC News: «Ми вважаємо, що програмне забезпечення впорається з цим завданням краще, ніж психіатр. Ви можете відвести одну і ту ж людину до декількох різних психіатрів і отримати три різні відповіді щодо того, чи має вона психічну дієздатність».

Натомість Нічке запропонував використовувати бота зі штучним інтелектом для оцінки пацієнтів. Якщо вони проходять тест, їм видають чотиризначний код, який вмикає капсулу на 24 години, протягом яких вони можуть вирішити, чи продовжувати процедуру.

Однак люди висловили занепокоєння, і багато хто з них коментував небезпеку використання ШІ для ухвалення таких рішень.

Один з них написав: «Це, мабуть, одна з найгірших речей, які можна собі уявити. ШІ, який постійно галюцинує і навіть не може підказати мені, які батарейки потрібно вставити в пульт дистанційного керування, буде проводити тест на психічне здоров'я? Це ще м'яко сказано».

Інший додав: «Це зло, чому це взагалі існує?».

А третій поділився: «Абсолютно ні. Ми ж не хочемо, щоб штучний інтелект замінив псевдонаукових психіатрів, чи не так?».

Нагадаємо, раніше Філіп Нічке представив новий пристрій для асистованого самогубства у формі спеціального коміра.