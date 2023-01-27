ЕС продлил санкции против России еще на полгода: о каких ограничениях идет речь

Ограничительные меры против РФ продлены до 31 июля и направлены против отдельных секторов экономики.

Совет Евросоюза 27 января продлил на полгода экономические санкции против России за развязанную войну против Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета.

Там отмечается, что эти санкции против РФ были введены еще в 2014 году и существенно расширены в 2022 году.

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"Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики Российской Федерации", – говорится в заявлении.

"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, были существенно расширены с февраля 2022 года, в контексте непровоцированной и ничем не оправданной военной агрессии России против Украины", — добавили в Совете ЕС.

Там напомнили, что санкции заключаются в ограничениях в торговле, финансах, технологиях и использовании товаров двойного назначения, в промышленности, в транспорте и в поставках товаров роскоши.

Ограничительные меры в отношении РФ также предусматривают запрет на импорт или трансфер по территории ЕС транспортируемой морем сырой нефти, запрет поставок определенных продуктов нефтепереработки, отключение от системы SWIFT некоторых ключевых банков, прекращение трансляции и лишение лицензий на вещание нескольких российских пропагандистских СМИ.

Напомним, что Евросоюз уже ввел девять пакетов санкций против России за ее агрессию против Украины. По данным журналистов, в планах ЕС – ввести десятый пакет санкций в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля 2023 года.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскую агрессию можно остановить только адекватным оружием на поле боя, санкциями и юридическим оружием (трибунал).

Зеленский за 26 января: ракетный удар, танковая коалиция, давление на Россию санкциями

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