Франция обвиняет российскую ЧВК "Вагнера" в разграблении Мали

"Вагнеровцы" используют слабость некоторых государств, чтобы вернуть и закрепить влияние России в Африке.

Франция обвиняет российскую частную военную компанию "Вагнера" в расхищении африканской страны Мали.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Journal du Dimanche.

"Они расхищают природные ресурсы страны в обмен на защиту военной хунты. Они просто грабят Мали", — говорит глава МИД Франции.

По его словам, "вагнеровцы" используют слабость некоторых государств, чтобы вернуть и закрепить влияние России в Африке.

"Наша борьба с терроризмом должна продолжиться, но, вероятно, на других условиях". Однако, это не означает вывода европейских сил из Мали", — сказал Ле Дриан.

Отметим, что согласно информации военных США, сотни наемников ЧВК "Вагнера" находятся в малийской провинции Сахель. Власти Мали это отрицают.

Кроме того, российские наемники пристутствуют и в ряде других африканских стран, например в ЦАР, Ливии и Судане. "Вагнер" предположительно действует в 9 странах Африки.

Ранее сообщалось, что в Мали в результате обстрела погиб французский солдат, еще 9 ранены.

Напомним, что в ЦАР в реку упал российский вертолет с "вагнеровцами".

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