Франція звинувачує російську ПВК "Вагнера" у розграбуванні Малі

"Вагнерівці" використовують слабкість деяких держав, щоб повернути та закріпити вплив Росії в Африці.

Франція звинувачує російську приватну військову організацію "Вагнера" у розкраданні африканської країни Малі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю Journal du Dimanche.

"Вони розкрадають природні ресурси країни в обмін на захист військової хунти. Вони просто грабують Малі", — каже глава МЗС Франції.

За його словами, "вагнерівці" використовують слабкість деяких держав, щоб повернути та закріпити вплив Росії в Африці.

"Наша боротьба з тероризмом має продовжитись, але, ймовірно, на інших умовах". Однак це не означає виведення європейських сил з Малі", — сказав Ле Дріан.

Зазначимо, що згідно з інформацією військових США, сотні найманців ПВК "Вагнера" перебувають у малійській провінції Сахель. Влада Малі це заперечує.

Крім того, російські найманці присутніють і в низці інших африканських країн, наприклад у ЦАР, Лівії та Судані. "Вагнер" імовірно діє у 9 країнах Африки.

Раніше повідомлялося, що в Малі внаслідок обстрілу загинув французький солдат, ще 9 поранено.

Нагадаємо, що в ЦАР у річку впав російський гелікоптер із "вагнерівцями".

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