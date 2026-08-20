Глаза мужчины пожелтели в 25 лет после долгих лет употребления сидра, водки и антисептика для рук

Тоби Винсон / © mirror.co.uk

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Тоби Уинсон, 36-летний британец из городка Бродстейрс (графство Кент), рассказал о своей тяжелой семилетней борьбе с алкогольной зависимостью, которая едва не стоила ему жизни в 25-летнем возрасте. Тогда мужчина внезапно заметил в зеркале, что белки его глаз приобрели зловещий желтый оттенок.

Об этом пишет издание The Mirror.

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По словам Тоби, на пике болезни он мог выпивать до полутора литров водки в день, а затем перешел на колоссальные дозы — девять литров крепкого белого сидра ежедневно.

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Чтобы «освободить место» для очередной порции алкоголя, ему приходилось каждое утро вызвать у себя рвоту. Когда же доступ к спиртному не было, в ход шли даже спиртосодержащие антисептики для рук.

Страшный симптом и тяжелая ломка

Зависимость стала так сильной, что любые попытки резко отказаться от алкоголя сопровождались галлюцинациями, тяжелыми судорогами и паническим страхом перед абстинентным синдромом (абстиненцией).

Однако решающий момент произошел в тот день, когда Тебе случайно взглянул в зеркало.

«Это вызывало у меня мороз по коже. Я мельком увидел свое отражение и должен был посмотреть второй раз. Белки моих глаз стали мутно-желтыми», — вспоминает мужчина.

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Именно этот симптом — желтуха, вызванная отказом печени из-за поражения алкоголем, — заставил его осознать, что время истекает и без срочной медицинской помощи он просто умрет.

Врачи диагностировали у 25-летнего парня тяжелую болезнь печени, что стало для него последним предупреждением и началом длительного пути к трезвости.

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