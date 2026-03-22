Иран объявил об открытии Ормузского пролива, но есть нюанс

Ормузский пролив / © Associated Press

Тегеран открыл Ормузский пролив для судоходства за исключением «вражеских» судов.

Об этом пишет Reuters.

Как заявил представитель Тегерана в Международной морской организации Али Мусави, проход стратегически важной артерии разрешен только при условии «согласования мер безопасности» с иранской стороной.

Дипломат возложил ответственность за эскалацию в Персидском заливе на США и Израиль, подчеркнув, что для восстановления полной свободы навигации необходимо прекращение внешней агрессии.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива. Если этого не произойдет — он угрожает нанести удары по электростанциям. Атаки начнутся с самой большой из них.

Кроме того, США совершили атаки на подземный объект на побережье Ормузского пролива, из которого отслеживали движение танкеров.

Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.