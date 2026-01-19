Лукашенко получил приглашение от Трампа войти в состав Совета мира по сектору Газа

Дональд Трамп предложил Александру Лукашенко место в Совете мира по Газе / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил официальное обращение от президента США Дональда Трампа с предложением стать членом Совета мира, который будет заниматься вопросами сектора Газа.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, которого цитирует государственное агентство БЕЛТА.

По словам Варанкова, белорусская сторона «высоко оценила» инициативу США.

«Мы воспринимаем это предложение как признание личных наград и международного авторитета главы белорусского государства. Информация о приглашении была донесена до президента Республики Беларусь и воспринята им положительно», — отметил представитель МИД.

Варанков добавил, что Белоруссия готова участвовать в деятельности Совета мира, «надеясь, что организация расширит свои полномочия далеко за пределы предложенного мандата».

«Это позволит активно вовлекаться в глобальные процессы по урегулированию международных конфликтов и будет способствовать формированию новой архитектуры безопасности, которую Беларусь активно продвигает в последние годы», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует потребовать миллиард долларов от государств, которые захотят получить постоянное членство в Совете мира, концепция которого позиционируется как альтернатива Организации Объединенных Наций.

Совет мира описывают как «международную структуру, направленную на содействие стабильности, восстанавливать эффективное управление и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или возможны конфликты».

Ранее говорилось, что, кроме Беларуси, в Совет мира для Газы уже были приглашены Аргентина, Канада и несколько европейских стран. О своем приглашении сообщили премьер-министры Венгрии и Италии — Виктор Орбан и Джорджа Мелони.