Дональд Туск и Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Евросоюзе давно подозревали представителей Венгрии в работе на Москву.

Так он прокомментировал в сети Х новость о том, что глава венгерского МИД Петер Сийярто регулярно информировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о том, что планируют на заседаниях ЕС.

«Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседании Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивлять. Мы давно имеем подозрения на этот счет», — написал Туск.

При этом польский премьер отметил, что присутствие представителей Венгрии на заседаниях ЕС заставляет его не говорить лишнего.

«Я беру слово только при крайней необходимости и говорю ровно столько, сколько нужно», — добавил он.

Напомним, накануне издание The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших должностных лиц европейской безопасности сообщило, что в течение многих лет правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана предоставляло Москве информацию о деликатных дискуссиях в ЕС.

В частности, министр иностранных дел Сийярто во время перерывов в заседаниях ЕС регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы предоставлять Кремлю «живые отчеты о том, что обсуждалось» и возможные решения.