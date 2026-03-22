ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
282
Время на прочтение
1 мин

Людей Орбана давно подозревают в работе на Москву — Туск

Польский премьер отметил, что присутствие представителей Венгрии на заседаниях ЕС заставляет его не говорить лишнего.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Туск и Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Евросоюзе давно подозревали представителей Венгрии в работе на Москву.

Так он прокомментировал в сети Х новость о том, что глава венгерского МИД Петер Сийярто регулярно информировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о том, что планируют на заседаниях ЕС.

«Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседании Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивлять. Мы давно имеем подозрения на этот счет», — написал Туск.

При этом польский премьер отметил, что присутствие представителей Венгрии на заседаниях ЕС заставляет его не говорить лишнего.

«Я беру слово только при крайней необходимости и говорю ровно столько, сколько нужно», — добавил он.

Напомним, накануне издание The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших должностных лиц европейской безопасности сообщило, что в течение многих лет правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана предоставляло Москве информацию о деликатных дискуссиях в ЕС.

В частности, министр иностранных дел Сийярто во время перерывов в заседаниях ЕС регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы предоставлять Кремлю «живые отчеты о том, что обсуждалось» и возможные решения.

Дата публикации
Количество просмотров
282
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie