Может ли Трамп заключить "большое соглашение" с Путиным: Кулеба оценил риск

По мнению Кулебы, с Трампом "можно работать, но нужно уметь это делать".

Даже в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, большое соглашение между ним и российским диктатором Путиным невозможно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью NV.

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Кулеба напомнил слова экс-госсекретаря Майка Помпео, который заявил, что именно администрация Трампа разблокировала помощь Украине, а у Республиканской партии есть очень сильный антироссийский и антипутинский консенсус.

"Думаю, волноваться в принципе не надо, надо всегда работать. Из любой ситуации выжимать пользу для себя, для своей страны, или возвращать ситуацию таким образом, чтобы можно было эту пользу для страны выжать. Помпео совершенно прав. Знаете, Трамп воспринимается благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам.

Но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп – "Джавелины". Кто приступил к программе бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с Северным потоком-2 и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Фортуна, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп", – заметил глава МИД.

По мнению Кулебы, "большое соглашение" между Путиным и Трампом, о возможности которого пишут в СМИ, невозможно ни сейчас, ни в будущем.

"Когда снова об этом начнут писать – забудьте, невозможно, не будет никаких больших соглашений между Путиным и кем-либо", – заверил министр.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

Президент Зеленский в свою очередь ответил, представляет ли угрозу для Украины вероятная победа Трампа.

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