Чи може Трамп укласти "велику угоду" з Путіним: Кулеба оцінив ризик

На думку Кулеби, з Трампом "можна працювати, але потрібно вміти це робити".

Навіть у разі повернення до Білого дому Дональда Трампа, велика угода між ним та російським диктатором Путіним – неможлива.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в інтерв'ю NV.

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Кулеба нагадав слова ексдержсекретаря Майка Помпео, який заявив, що саме адміністрація Трампа розблокувала допомогу Україні, а у у Республіканській партії є дуже сильний антиросійський та антипутінський консенсус.

"Думаю, хвилюватись у принципі не треба, треба завжди працювати. З будь-якої ситуації витискати користь для себе, для своєї країни, або повертати ситуацію таким чином, аби можна було цю користь для країни витиснути. Помпео абсолютно має рацію. Знаєте, Трамп сприймається завдяки своїм, я би сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам.

Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп – "Джавеліни". Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6? Трамп. Хто воював із Північним потоком-2 і наклав санкції на відоме, але вже підзабуте судно Фортуна, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп", – зауважив глава МЗС.

На думку Кулеби, "велика угода" між Путіним і Трампом, про можливість якої пишуть у ЗМІ, неможлива, ані зараз, ані в майбутньому.

"Коли знову про це почнуть писати – забудьте, неможливо, не буде жодних великих угод між Путіним і будь-ким", – запевнив міністр.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

Президент Зеленський своєю чергою відповів, чи становить загрозу для України ймовірна перемога Трампа.

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