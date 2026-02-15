На Совете мира Трамп хочет собрать деньги и отправить войска

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп собирает саммит созданного им Совета мира, который должен состояться 19 февраля в Вашингтоне для принятия ряда решений по Сектору Газа. В частности речь идет о финансовой помощи и отправке войск.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, на этой встрече государства-участники выделят более 5 миллиардов долларов на восстановление и гуманитарную помощь для Сектора Газа и примут решение об отправке войск в разрушенную войной палестинскую территорию.

Он отметил, что страны-участники Совета мира должны подтвердить обещания и выделить «тысячи личного состава» в стабилизационные силы для поддержания безопасности в Газе.

«Очень важно, чтобы ХАМАС выполнил свое обязательство по полной и немедленной демилитаризации», — заявил Трамп в заметке, имея в виду палестинскую группу, которую США признали террористической организацией.

В своей публикации президент США подчеркнул, что Совет мира имеет неограниченный потенциал, а он имеет честь быть его председателем.

Встреча планируется в Институте мира, который с недавних пор носит имя Дональда Дж. Трампа.

