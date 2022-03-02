"Он один избрал эту войну": Макрон объяснил, почему поддерживал связь с Путиным

"Он один избрал эту войну": Макрон объяснил, почему поддерживал связь с Путиным

Франция поддерживает всех россиян, выступающих против действий России в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне агрессии РФ на Украине заявил о необходимости уменьшения зависимости его страны от российского газа.

Об этом он заявил в обращении к нации 2 марта.

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"Путин один избрал эту войну. Мы не воюем против России. Мы поддерживаем всех россиян, выступающих против действий России в Украине", — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что придает большое значение поддержке контактов с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Французский лидер сказал, что поддерживал связь с Путиным, чтобы попытаться "убедить его бросить оружие", а также предотвратить "расширение конфликта".

Напомним, вечером в среду, 2 марта, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам своей страны с речью, которую полностью посвятил развязанной Россией войне против Украины.