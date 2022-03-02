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"Он один избрал эту войну": Макрон объяснил, почему поддерживал связь с Путиным

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"Он один избрал эту войну": Макрон объяснил, почему поддерживал связь с Путиным

Associated Press

Франция поддерживает всех россиян, выступающих против действий России в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне агрессии РФ на Украине заявил о необходимости уменьшения зависимости его страны от российского газа.

Об этом он заявил в обращении к нации 2 марта.

"Путин один избрал эту войну. Мы не воюем против России. Мы поддерживаем всех россиян, выступающих против действий России в Украине", — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что придает большое значение поддержке контактов с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Французский лидер сказал, что поддерживал связь с Путиным, чтобы попытаться "убедить его бросить оружие", а также предотвратить "расширение конфликта".

Напомним, вечером в среду, 2 марта, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам своей страны с речью, которую полностью посвятил развязанной Россией войне против Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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