Протесты в Казахстане: в МИД сообщили, обращались ли украинцы с просьбой об эвакуации

Протесты в Казахстане: в МИД сообщили, обращались ли украинцы с просьбой об эвакуации

Стычки в стране продолжаются четвертый день.

В Казахстане продолжаются массовые протесты и стычки на фоне удорожания сжиженного газа. Известно, о пострадавших и погибших стражах порядка. Министерство иностранных дел сообщило, обращались ли украинцы за помощью к ведомству.

Об этом на брифинге рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, на 5 января обращений в Министерство иностранных дел от граждан Украины не было. "Посольство Украины в Казахстане не получило ни одного сообщения о прямой угрозе их жизни и безопасности", — сказал Кулеба.

Чиновник подчеркнул, что в случае опасности или угрозы жизни граждане Украины должны сообщить в посольство в Казахстане. Он заверил, что министерство смотрит за ситуацией в Казахстане. Также он призвал украинцев не участвовать в протестах, которые могут угрожать опасностью.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения от 5 по 19 января из-за массовых протестов.

Коротко о протестах в стране:

В Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу , в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.

в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год. Также он сообщил о первых жертвах в результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители.

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