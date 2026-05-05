Ракетная опасность в РФ: впервые сигнал объявили в 2000 км от Украины
В России в ночь на 5 мая масштабно объявляли ракетную опасность сразу в нескольких регионах. Впервые ответный сигнал раздался в Ханты-Мансийском автономном округе, который расположен примерно в 2000 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщили местные чиновники и российские Telegram-каналы. Впоследствии опасность была отменена.
В целом, по сообщениям, ракетные предупреждения действовали еще по меньшей мере в 16 регионах РФ, в том числе в Астраханской, Брянской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Свердловской, Тульской и Челябинской областях, а также в Татарстане, Башкортостане, Мордове.
Параллельно вечером 4 мая и ночью 5 мая ограничения на прием и отправку рейсов ввели по меньшей мере в 18 аэропортах. Речь идет о Волгограде, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орске, Пензе, Перми, Пскове, Самаре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, Уфе, Чебоксары, Череповце и Ярославле.
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах во время атаки вспыхнул пожар на оборонном предприятии ВНИИР-Прогресс.