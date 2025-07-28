Россия теряет остатки советского оружия: кто восполняет недостачу

Уничтоженная российская военная техника / © Getty Images

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Во время войны против Украины Россия фактически исчерпала свои значительные запасы советского вооружения. Сейчас объемы техники, поступающие из тыловых баз до линии фронта, вернулись к уровню 2021 года.

Об этом пишет Financial Times.

В России заканчиваются запасы советского оружия

Как отмечает Институт Киевской школы экономики, ожидается, что в 2025 году объемы таких поставок уменьшатся с пиковых 242 тыс. т в 2022 году до 119 тыс. т.

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Аналитик КШЭ Павел Шкуренко объясняет, что это свидетельствует об истощении запасов.

«Россия сейчас отправляет меньше техники на ремонт, чем известно, что могут обработать ремонтные базы. Самое качественное и легкое восстанавливаемое оборудование, вероятно, было вывезено первым», — сказал аналитик.

С началом большой войны Россия активно вводит в действие законсервированную технику. В боях широко применяют танки Т-72 и Т-80, которые появились еще в 1970-х годах, и даже танки Т-54, разработанные в 1940-х.

Однако военный эксперт из Вены Франц-Штефан Гади предостерегает от поспешных выводов относительно падения боеспособности российской армии.

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«Тактика России изменилась — они используют меньше бронетехники. Кроме того, вооруженные силы России активно тратят средства на формирование новых запасов», — сказал эксперт.

Какие страны помогают РФ с оружием?

Исследование КШЭ также демонстрирует, что Россия все больше полагается на поддержку со стороны азиатских партнеров, поскольку ее собственные ресурсы сокращаются. Китай поставляет оборудование для оборонной промышленности, а основные объемы боеприпасов поступают из Северной Кореи.

Так, в 2024 году более 52% грузов, обозначенных как «взрывчатые материалы», поступивших на российские склады, были отправлены из порта Находка на побережье Японского моря, который активно использует КНДР. Объемы таких поставок выросли от 0 до 250 тыс. т.

Эти данные подтверждают и заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что 40% боеприпасов, используемых РФ, происходят из Северной Кореи.

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По информации южнокорейской разведки, Пхеньян уже отправил России 28 тыс. контейнеров, а также предоставил баллистические ракеты, гаубицы и даже живую силу.

Гади считает, что Россия целенаправленно распределяет ресурсы.

«Вероятно, Россия полагается на северокорейские боеприпасы, чтобы поддерживать постоянную интенсивность огня на фронте, одновременно накапливая более качественные российские боеприпасы на случай будущего конфликта с НАТО», — высказал мнение военный эксперт.

КШЭ также зафиксировала около 13 тыс. т взрывчатых веществ, предположительно, иранского происхождения — судя по месту их включения в логистические маршруты вблизи Каспийского моря.

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Хотя Китай официально не предоставляет России военной помощи, аналитики убеждены, что именно он является ключевым поставщиком для вражеской оборонки.

С 2021 года объем перевозок из приграничных регионов Восточной России в центры военной промышленности почти удвоился — более 3 млн т.

Как отмечает аналитик КШЭ Лукас Райзингер, «даже если они утверждают, что не поставляют летальное оружие, Китай обеспечивает Россию оборудованием и компонентами, необходимыми для поддержания военной машины».

Напомним, по данным издания Reuters, в Россию тайно поставляются китайские двигатели для дронов, а именно — через подставные компании под маркировкой «промышленных холодильных установок».

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Как проинформировали в ГУР, на фронте у российской армии заметили новейшие китайские технологии – от лазерной системы «Тихий охотник», которая «ослепляет» украинские дроны, до компонентов беспилотников-"приманок». По американским оценкам, Пекин поставляет около 80% критических материалов двойного назначения, необходимых Москве.

Заметим, Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку также сообщило, что этим летом Россия готовит масштабное наступление против Украины при поддержке военных из КНДР. Северная Корея планирует в августе отправить в Россию до 6 000 своих бойцов.