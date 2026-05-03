Самый длинный рейс в мире: авиакомпания запускает полеты на 22 часа

Австралийская авиакомпания Qantas готовится запустить один из самых амбициозных авиационных проектов в мире – сверхдлинные беспересадочные рейсы продолжительностью около 22 часов.

Как передает Unilad, старт коммерческих полетов запланирован на 2027 год, хотя подготовительные этапы начнутся уже раньше.

Новые маршруты предполагают прямые перелеты из Лондона в Сидней, а также из Сиднея в Нью-Йорк. В настоящее время такие путешествия нуждаются как минимум в одной пересадке — чаще всего в Сингапуре, Таиланде или странах Ближнего Востока.

В компании называют инициативу «Проект Sunrise» и раскрывают первые детали будущих рейсов и уровня комфорта на борту. Первый самолет Airbus A350, специально подготовленный для этих маршрутов, уже выехал из ангара во Франции и проходит финальные испытания перед вводом в эксплуатацию.

«В настоящее время установлены все основные конструктивные элементы, в том числе фюзеляж, крылья, хвостовая часть, шасси и двигатели», — сообщила компания Qantas. «Со следующего года эти самолеты впервые в истории будут перевозить наших пассажиров без пересадок из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк, сократив время полета на четыре часа».

Самолет рассчитан на 238 пассажиров, хотя стандартная емкость модели составляет около 300 человек. Qantas сознательно уменьшили количество мест, чтобы обеспечить больше пространства и создать дополнительные «зоны комфорта» между классами.

Пассажирам первого класса обещают максимально премиальные условия – кресло, которое трансформируется в кровать, частный шкаф и индивидуальный 32-дюймовый экран. Это должно сделать сверхдлинный перелет гораздо более комфортным.

На борту также планируют создать условия, при которых пассажиры смогут пережить даже два рассвета во время одного рейса.

Для сравнения, ныне самый длинный беспересадочный рейс в мире выполняет Singapore Airlines — маршрут Сингапур – Нью-Йорк протяженностью более 15 000 км длится не более 18 часов.

По словам гендиректора Qantas Ванессы Гадсон, стоимость билетов в эконом-классе может быть примерно на 20% выше, чем на нынешних рейсах Лондон – Сидней с пересадками. Минимальная цена сейчас стартует от примерно 47 555 гривен.

Однако детальную ценовую политику для новых маршрутов — как в Лондон, так и в Нью-Йорк — авиакомпания пока не обнародовала.

