В каких аэропортах мира самая вкусная еда: советы путешественникам

Ожидание рейса в аэропорту больше не ограничивается сухими сэндвичами и растворимым кофе. Экспертный сайт обзоров обнародовал рейтинг аэропортов, предлагающих лучший выбор и качество блюд 2026 года.

Аналитики оценивали разнообразие торговых точек, типы заведений (от фастфуда до изысканных ресторанов), качество обслуживания и соответствие цены полученному результату.

Первое место в очередной раз занял сингапурский аэропорт Чанги. Этот аэродром уже в 14-й раз признается лучшим в мире по многим параметрам, и гастрономия не стала исключением. Однако европейские аэропорты также продемонстрировали впечатляющие результаты, войдя в первую десятку.

5-е место: Аэропорт Рим-Фьюмичино

Наиболее загруженный аэропорт Италии стал настоящей находкой для любителей аутентичной кухни. Перед отлетом путешественники могут насладиться римской пиццей в 180 Grammi или неаполитанской в Rossopomodoro. Для тех, кто ищет что-то эксклюзивное, работает знаменитая флорентийская сэндвичная All’Antico Vinaio. Помимо итальянской классики здесь представлены азиатские блюда в Ajisen Ramen и крафтовое пиво в баре Doppio Malto.

6-е место: Аэропорт Мюнхена

Мюнхенский аэропорт, который является главными воротами в Баварию, предлагает около 60 заведений питания. Особой популярностью пользуется пивной бар Airbräu, где готовят настоящее региональное пиво.

«Еще одна достопримечательность аэропорта — смотровая площадка Cloud 7, откуда открывается увлекательный вид на рулижные дорожки», — отмечают эксперты Skytrax.

8-е место: Лондонский Хитроу

Крупнейший аэропорт Европы предлагает пассажирам выбор на любой вкус: от популярных сетей Leon и Pret до продуктового рынка Gordon Ramsay’s Plane Food Market от известного шеф-повара. Любители роскоши могут посетить бар Fortnum & Mason или Le Café Louis Vuitton. Также здесь развита культура лондонских пабов, в частности Pride By Fullers, где подают пиво, сваренное всего в 12 километрах от терминала.

9-е место: Аэропорт Стамбула

Стамбул, ранее являвшийся лидером гастрономического рейтинга, в этом году занял девятую позицию. В терминале расположено около 65 заведений, среди которых выделяется Saltbae Burger от знаменитого Нусрета Гёкче. Пассажирам также предлагают традиционные турецкие пойдет в Pidem или круглый хлеб в Simit Sarayı.

Хотя европейские аэропорты крепко закрепились в списке, значительная часть лидеров расположена в Азии. Полный список ТОП-10 аэропортов мира по версии Skytrax выглядит так:

Сингапур Чанги

Сеул Инчхон

Токио Ханеда

Нью-Титосе (Япония)

Рим-Фьюмичино

Мюнхен

Токио Нарита

Лондон Хитроу

Стамбул

Хьюстон Джордж Буш

Специалисты отмечают, что пассажиры все чаще выбирают рейсы с пересадками именно в тех аэропортах, где качество питания и отдыха выше. Поэтому теория аэропорта, когда пассажиры приезжают в последнюю минуту, постепенно теряет актуальность для тех, кто ценит гастрономический комфорт.

Напомним, в Варшаве пассажир открыл дверь самолета во время выруливания, спустился по трапу и пытался скрыться. Мужчину оперативно задержали пограничники.

