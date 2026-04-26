США ввели новые санкции против Китая: к чему здесь Иран

Флаги США и Китая / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций, направленном против китайского нефтеперерабатывающего сектора и сети морских перевозчиков, помогающих Ирану экспортировать нефть.

Об этом сообщает Bloomberg.

Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило, что под ограничение попал завод Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., который в Вашингтоне считается одним из ключевых импортеров иранской нефти.

Реклама

Кроме этого, санкции коснулись примерно 40 судоходных компаний и танкеров, входящих в так называемый «теневой флот», с помощью которого Иран поставляет нефть на мировые рынки в обход ограничений.

«Министерство финансов будет продолжать перекрывать сеть судов, посредников и покупателей, на которые Иран полагается для транспортировки своей нефти на мировые рынки», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Новые ограничения были введены на фоне усиления контроля в Ормузском проливе, где США фактически блокируют движение судов, связанных с Ираном. Такой шаг преследует цель сократить нефтяные прибыли Тегерана после того, как он перекрыл ответный пролив в войну, развязанную США и Израилем.

В то же время в Белом доме сообщили, что спецпосланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправляются в Пакистан для переговоров с иранскими представителями.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Ормузский пролив должна оставаться открытой.