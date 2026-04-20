- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 2 мин
Станет труднее: россиянам хотят усложнить процесс развода
В России планируется усложнить процедуру развода. Местные власти объясняют это защитой семейных ценностей.
Россия постепенно затягивает пояса для своих граждан. Первым делом россиянам заблокировали социальные сети и сервисы VPN. Теперь хотят ввести новую систему разводов, чтобы граждане РФ были вынуждены приложить гораздо больше усилий, чтобы разойтись.
Об этом сообщают российские СМИ.
В России хотят усложнить процесс развода: что известно
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процесс разводов в России сейчас слишком прост и его стоит усложнить.
Матвиенко сравнила процесс разводов в России и Европе. Она заявила, что во Франции и Великобритании развод занимает не менее двух лет, в то время как в России можно расстаться значительно быстрее с помощью одного заявления.
В то же время Матвиенко заявила, что якобы не призывает ужесточать российское законодательство.
По словам политика, к разводу нужно относиться так же, как и к «прерыванию беременности».
«Не торопиться. Ну погорячились, поругались, а страдают дети. Как-то нужно посмотреть, чтобы эта процедура была более гуманной», — сказала спикер Совета Федерации.
Все это произошло во время презентации дискуссии относительно факторов, которые мешают россиянам создавать семьи и рожать детей. Среди них отметили нехватку жилья, материальные трудности, отсутствие финансовой подушки и неудобный график работы. Но, похоже, россиянам лишь ухудшат условия жизни, усложнив развод.
Напоследок на встрече начали обсуждать российские так называемые «традиционные ценности» и противопоставлять Россию Европе, где «плохая рождаемость».
«У нас самая большая страна в мире, и нам не хватает людей, чтобы ее содержать, обрабатывать, развивать экономику, обеспечить безопасность», — отметили участники дискуссии.
Как еще ограничивают россиян — последние новости
Напомним, 2026 год снова может стать символом терпения россиян, ведь количество ограничений для них внутри страны только продолжает расти. К примеру, с начала года в РФ ввели следующие ограничения:
С весны 2026 года РФ перешла к изолированному интернету. Заблокированы большинство социальных сетей и сервисов VPN. То, что заблокировать не удается, существенно замедляют. Россияне прозвали это «чебурнетом».
Россиян заставляют использовать «разрешенный государством» мессенджер MAX. Это приложение отслеживает все действия россиян. Их лишили конфиденциальности. На фоне этого «посыпался» рейтинг Путина.
Чтобы искусственно предотвратить распад семей, в РФ был введен резкий рост госпошлины. Стоимость развода уже подорожала более чем в восемь раз.
Олигархи предлагают людям переход на 12-часовой рабочий день, чтобы компенсировать потери экономики.
В феврале 2026 года Госдума приняла закон, разрешающий спецслужбам требовать от операторов полного отключения мобильной связи в отдельных районах или целых городах без предупреждения.
Ограничения испытывают даже российские чиновники, которые не доверяют государственным приложениям и скупают «секретные» телефоны.