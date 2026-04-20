Станет труднее: россиянам хотят усложнить процесс развода

В России планируется усложнить процедуру развода. Местные власти объясняют это защитой семейных ценностей.

Анастасия Грубрина
В России хотят усложнить процесс развода / © Freepik

Россия постепенно затягивает пояса для своих граждан. Первым делом россиянам заблокировали социальные сети и сервисы VPN. Теперь хотят ввести новую систему разводов, чтобы граждане РФ были вынуждены приложить гораздо больше усилий, чтобы разойтись.

Об этом сообщают российские СМИ.

В России хотят усложнить процесс развода: что известно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процесс разводов в России сейчас слишком прост и его стоит усложнить.

Матвиенко сравнила процесс разводов в России и Европе. Она заявила, что во Франции и Великобритании развод занимает не менее двух лет, в то время как в России можно расстаться значительно быстрее с помощью одного заявления.

В то же время Матвиенко заявила, что якобы не призывает ужесточать российское законодательство.

По словам политика, к разводу нужно относиться так же, как и к «прерыванию беременности».

«Не торопиться. Ну погорячились, поругались, а страдают дети. Как-то нужно посмотреть, чтобы эта процедура была более гуманной», — сказала спикер Совета Федерации.

Все это произошло во время презентации дискуссии относительно факторов, которые мешают россиянам создавать семьи и рожать детей. Среди них отметили нехватку жилья, материальные трудности, отсутствие финансовой подушки и неудобный график работы. Но, похоже, россиянам лишь ухудшат условия жизни, усложнив развод.

Напоследок на встрече начали обсуждать российские так называемые «традиционные ценности» и противопоставлять Россию Европе, где «плохая рождаемость».

«У нас самая большая страна в мире, и нам не хватает людей, чтобы ее содержать, обрабатывать, развивать экономику, обеспечить безопасность», — отметили участники дискуссии.

Как еще ограничивают россиян — последние новости

Напомним, 2026 год снова может стать символом терпения россиян, ведь количество ограничений для них внутри страны только продолжает расти. К примеру, с начала года в РФ ввели следующие ограничения:

  • С весны 2026 года РФ перешла к изолированному интернету. Заблокированы большинство социальных сетей и сервисов VPN. То, что заблокировать не удается, существенно замедляют. Россияне прозвали это «чебурнетом».

  • Россиян заставляют использовать «разрешенный государством» мессенджер MAX. Это приложение отслеживает все действия россиян. Их лишили конфиденциальности. На фоне этого «посыпался» рейтинг Путина.

  • Чтобы искусственно предотвратить распад семей, в РФ был введен резкий рост госпошлины. Стоимость развода уже подорожала более чем в восемь раз.

  • Олигархи предлагают людям переход на 12-часовой рабочий день, чтобы компенсировать потери экономики.

  • В феврале 2026 года Госдума приняла закон, разрешающий спецслужбам требовать от операторов полного отключения мобильной связи в отдельных районах или целых городах без предупреждения.

  • Ограничения испытывают даже российские чиновники, которые не доверяют государственным приложениям и скупают «секретные» телефоны.

