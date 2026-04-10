Трамп давит на НАТО из-за Ормузский пролив и снова критикует Альянс: что известно

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал союзников к немедленным и конкретным действиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейские дипломаты.

По словам источников, Трамп настаивал на таких шагах не в первый раз — он поднимал этот вопрос в течение нескольких дней подряд. Один из дипломатов подчеркнул, что безопасность пролива критическая не только для США, но и для Европы.

Реклама

В то же время, по словам собеседников, союзники по НАТО были удивлены развитием событий вокруг американо-израильского противостояния с Ираном. Поэтому некоторым странам пришлось срочно эвакуировать своих граждан из региона.

В ходе переговоров Марк Рютте пытался донести до Трампа, что союзники действуют совместно и уже координируют усилия по обеспечению открытости пролива.

«Мы не можем допустить ее закрытия. Она должна оставаться открытой, и мы должны гарантировать это в дальнейшем», — подчеркнул Рютте, выступая в Вашингтоне.

Тем не менее, после встречи президент США снова публично раскритиковал Альянс. В соцсетях он заявил, что НАТО «не было рядом, когда это было нужно», и выразил сомнения в поддержке в будущем.

Реклама

По словам Рютте, переговоры с Трампом были "откровенными и очень открытыми". В то же время, он не стал уточнять, обсуждался ли вопрос возможного выхода США из Альянса.

Генсек также признал, что американский лидер разочарован нежеланием отдельных союзников участвовать в военных действиях против Ирана, однако заверил, что единство НАТО не находится под угрозой.

США и НАТО - последние новости

Напомним, Дональд Трамп вновь подверг критике НАТО, заявив, что Альянс не поддержал США в нужный момент и может не сделать этого в будущем.

Ранее мы писали, Трамп рассматривает вывод американских войск из части стран НАТО из-за отказа поддержать кампанию против Ирана.

Реклама

Также в Белом доме подтвердили, что Трамп и генсек НАТО Рютте обсудят возможный выход США из Североатлантического союза.