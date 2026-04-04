У Трампа паника из-за успешных атак Ирана на самолеты - экс-советник по нацобороне

Президент США Дональд Трамп

Недавние атаки Ирана на два американских истребителя, вероятно, ввели президента США Дональда Трампа в «режим паники».

Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, передает The Hill.

По его словам, отсутствие публичной реакции американского президента на сбивание иранскими военными двух самолетов «подрывает доверие к Белому дому».

Речь идет о потере истребителя F-15E Strike Eagle над воздушным пространством Исламской Республики. Это стало первым сбитием американского военного самолета иранскими военными. После этого Тегеран заявил о сбитом средствами ПВО штурмовике A-10 Warthog.

Пилоты обоих самолетов катапультировались. Одного военнослужащего спасли американские силы, а поиски другого продолжаются.

Болтон отметил, что даже если Иран захватит одного из двух пилотов, это не изменит конфликта, но станет «победой пропаганды Ирана» и «чем-то, что испытывает нашу решимость».

Отсутствие комментариев от Трампа, по его мнению, свидетельствует, что он колеблется и тем самым признает, что, начиная военную операцию против Ирана, ее последствия были «не продуманы до конца».

«Мне кажется, что он [президент Трамп] снова в панике, желая найти способ объявить победу и выйти из этой войны, независимо от того, откроет ли он Ормузский пролив перед этим», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран нанес удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате чего десять военнослужащих США получили ранения. Был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS Воздушных сил США.