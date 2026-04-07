Угроза ядерной войны: Макрон созвал срочное заседание Совета обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности на среду в 8:30 утра для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.

Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

На встрече соберутся министры и чиновники, ответственные за вопросы безопасности, после угрозы президента США Дональда Трампа во вторник уничтожить «целую цивилизацию» по истечении срока действия его ультиматума, а также заявления Ирана о том, что он «готов ко всем сценариям».

Будет ли ядерный удар по Ирану

Некоторые СМИ эти угрозы интерпретируют как открытие дверей для использования ядерного оружия Соединенными Штатами, хотя Белый дом отрицал эту возможность.

«Ни одна военная цель не оправдывает массового разрушения инфраструктуры общества или умышленного причинения таких страданий гражданскому населению», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который был «глубоко обеспокоен» заявлениями президента США.

Заметим, что издание The Guardian заявило о возможном применении ядерного удара по Ирану уже этой ночью. Такой вывод сделали на основании последних заявлений вице-президента Джей Ди Венса.

«Абсолютно ничего из того, что вице-президент сказал здесь, не намекаете на это, вы, клоуны», — отписали коммуникационники Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Иран можно уничтожить за одну ночь. Он намекал, что «эта ночь может наступить уже завтра (7 апреля)».

В свою очередь Пакистан официально обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отсрочить на две недели выполнение угроз по поводу ударов по Ирану.